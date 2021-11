Ammutinamento Napoli – Edo De Laurentiis contro Allan per tentata aggressione

L’ammutinamento del Napoli del 2019 è ancora vivo nelle aule di tribunale, Edo De Laurentiis ha testimoniato contro Allan per tentata aggressione. A svelare i particolari dell’udienza tenuta dinanzi al presidente del collegio arbitrale è il Corriere del Mezzogiorno. Il quotidiano scrive che Edo De Laurentiis ha testimoniato confermando la tentata aggressione avvenuta negli spogliatoi dopo quel famoso 4 novembre 2019.

Ieri negli studi dell’avvocato Arturo Frojo, presidente del Collegio Arbitrale, si è tenuta un’altra udienza sulla questione Allan, uno dei principali protagonisti della vicenda dell’ammutinamento che risale al 5 novembre 2019. È stata ascoltata la testimonianza del vicepresidente Edoardo De Laurentiis che ha confermato la tentata aggressione subita da Allan nei minuti concitati all’interno dello spogliatoio. Ma Edoardo De Laurentiis ha ribadito la linea del Napoli, per cui il giocatore era convocato e doveva, come tutta la squadra, andare in ritiro. ll nodo è atteso nell’arco di dieci o quindici giorni.