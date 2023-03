Alvino che sfottò alla Juve per i processi, tira in ballo Totò

Carlo Alvino, giornalista napoletano, tramite twitter lancia uno sfottò alla Juventus che è stata implicata in ben tre processi.

La Juve è implicata in tre processi, che potrebbero ulteriormente aggravare la posizione sportiva della società bianconera, già penalizzata con 15 punti per il caso plusvalenze, per il quale è stato presentato ricorso.

Ma i guai per i bianconeri sono aumentati in questi giorni. Così Carlo Alvino ha tirato in ballo Totò per lanciare uno sfottò ai bianconeri. Il giornalista napoletano sui social ha richiamato un articolo col titolo: Juventus-Figc: i processi sportivi diventano tre. Con Alvino che ha commentato: “Come le pizze di Peppiniello”.

Totò e le pizze di Peppiniello in Miseria e nobiltà

La battuta fatta da Alvino per lo sfottò alla Juve, è ripresa dalla famosa scena di Miseria e Nobiltà, mentre il Principe della risata scrive la lettera ad un analfabeta, che voleva interpellare il nipote.

In quel caso, però, le pizze di Peppiniello passavano a due, mentre la società bianconera è andata oltre, visto che i processi in cui è implicata sono addirittura tre.