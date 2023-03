Argentina: gol divorato da Lautaro ad un metro dalla porta – VIDEO

L’Argentina vince 7-0 contro Curaçao è ma è clamoroso il gol sbagliato da Lautaro Martinez solo senza portiere.

Continua la maledizione del gol per Lautaro Martinez, con la maglia della Seleccion non segna dal 24 settembre 2022, amichevole con Honduras. Anche durante il Mondiale il giocatore di proprietà dell’Inter non è riuscito a segnare nemmeno una rete, tanto che il suo posto è stato poi preso da Alvarez del Manchester City.

Ma il gol divorato da Lautaro Martinez durante Argentina-Curaçao è di quelli clamorosi, anche perché il pallone gli arriva lentissimo e lui ad un metro dalla porta non riesce nemmeno a spingere la palla in rete, con tutta la porta spalancata e senza portiere. Alla fine l’Argentina ha vinto con tripletta di Messi gol di Gonzalez, Fernandez, Di Maria e Montiel. Non ha preso parte al match Simeone del Napoli che è rimasto in panchina.