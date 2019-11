Secondo Carlo Alvino, Ancelotti è pronto a cambiare uomini piuttosto che modulo. Il tecnico metterà qualche big in panchina

Carlo Ancelotti è pronto a risollevare le sorti del Napoli. Secondo alcuni il tecnico ha in mente di passare al modulo 4-3-3, per la gioia di alcuni calciatori azzurri, come Insigne.

La ribellione di alcuni calciatori, Allan, Insigne, Mertens e Callejon su tutti, potrebbe avere grosse ripercussioni anche in ottica mercato. Il presidente dei partenopei, infatti, a gennaio potrebbe decidere di fare piazza pulita. Se per Mertens e Callejon la pista cinese sembra la più plausibile, per Allan e Insigne la situazione è da monitorare.

Anche la posizione di Carlo Ancelotti non è più così sala, ma il tecnico è deciso a cambiare rotta già dalla delicata trasferta di Milano.



ALVINO E L’IDEA DI ANCELOTTI

Sul cambiamento che vuole apportare Ancelotti è intervenuto Carlo Alvino. Il giornalista di TV Luna su Twitter, ha risposto ad alcuni tifosi azzurri che invocavano il cambio di modulo da parte del tecnico di Reggiolo:

“Più che al cambio di modulo Ancelotti in questi giorni sta pensando al cambio di uomini. In campo solo chi se la sente mentalmente e fisicamente.

Sbaglia, però, chi crede si tratti di una caccia al colpevole. Prevedo comunque qualche panchina eccellente e prolungata”.