Alvino: “James Rodriguez ha detto si al Napoli. Mediazione di Ospina”

Secondo Carlo Alvino James Rodriguez ha detto si al Napoli, Mendes lavora per la formula. Mediazione di Ospina.







James Rodriguez ha detto si al Napoli. La suggestione di calciomercato per l’attacco del Napoli sembra diventata qualcosa di più. gli azzurri lavorano su più fronti per portare a Napoli un grandissimo attaccante , come ha rivelato Aurelio De Laurentiis. Lozano, Rodrigo ma soprattutto James Rodriguez rappresentano i nomi caldi.

Il giornalista Carlo Alvino ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rivelanto un retroscena su l possibile passaggio di James Rodriguez al Napoli:

“Ancelotti ha parlato con Jorge Mendes, il procuratore del ragazzo. Entrambi hanno detto di sì, l’ipotesi Napoli affascina, Ospina poi ha speso belle parole sull’ambiente e sul club azzurro. Non ci sarebbe nessuna remora da parte di James a sposare la causa Napoli e già questa è una bella base”.







NAPOLI-JAMES RODRIGUEZ: ACCORDO DE LAURENTIIS-ANCELOTTI



“Per lo stipendio (circa 6 milioni di euro,) Ancelotti e De Laurentiis si sono parlati, non è un problema. Il vero scoglio da superare è quello del costo del cartellino (oltre 40mln di euro secondo la stampa spagnola, ndr). E’ per questo che ho pensato all’ipotesi prestito con riscatto o formule particolari.

D’altronde Zidane non ama particolarmente il colombiano, che è in una parte importante della sua carriera. Magari si può trovare la formula giusta, anche Mendes lavora per questo. Al Napoli piace, ho fatto un giro di telefonate per capire se c’era o meno l’interesse. Tutto confermato, James verrebbe al Napoli. La stessa fonte non mi conferma invece Diego Costa, mentre per Rodrigo sì”.