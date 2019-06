Napoli, Lozano o Rodrigo, aperte le due piste. Ecco le ultime

Napoli, Lozano o Rodrigo. Estro sudamericano o senso del gol: il Napoli tiene aperte le due piste. Ancelotti valuta. Verdi e Ounas in partenza.







Lozano o Rodrigo per il Napoli. Due profili diversi ma ideali per spingere sempre più in alto il rendimento offensivo degli azzurri di Ancelotti.

Secondo l’edizione odierna del corriere dello sport, il Napoli per l’attacco sceglierà uno tra Hirving Lozano e Moreno Rodrigo.

Napoli, Lozano o Rodrigo per l’attacco

Hirving Lozano, 24 anni (a luglio), un talento bruciante quanto quella velocità di calcio e di pensiero che gli appartiene, non è mai uscito dai radar del Napoli, nonostante costi un botto.

Il talento del Psv è il giocatore da sistemare a sinistra, eventualmente con Insigne a destra o anche viceversa, che da gennaio riempie le notti di Giuntoli, con tanto di adesione graditissima di Ancelotti e il sì di De Laurentiis per un’operazione onerosa ma anche complicata, che può avere tempi lunghissimi o anche medi. Lozano ieri ha provveduto a definire lo spartiacque di questa estate: «Penso di essere ormai pronto per fare un passo avanti e il palcoscenico a cui aspiro è la Champions League, manifestazioni necessaria per diventare un calciatore migliore. E io intendo giocare con e contro i migliori al Mondo».

Rodrigo Moreno Machado, per gli amici semplicemente Rodrigo, 28 anni appena compiuti, un altro al quale non manca la faccia tosta in area di rigore, né il senso del gol, un tipo niente male per andare ad arricchire un attacco di suo già consistente, tra scugnizzi di Frattamaggiore e di Lovanio (Mertens) ed esterni miscelati tra gioventù ed esperienza (Callejon e Younes) e poi quel Milik che ha la FIducia totale. Lozano o Rodrigo il Napoli ce li ha in testa, consapevole delle schizofrenie del mercato.







I numeri di Lozano e Rodrigo