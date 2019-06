La sorpresa di De Laurentiis ai napoletani. La gazzetta sicura ecco chi è

La sorpresa di De Laurentiis ai napoletani potrebbe essere Veretout, per il quale c’è già l’accordo col giocatore della Fiorentina.







La sorpresa di De Laurentiis ai napoletani potrebbe essere un giocatore. Il presidente del calcio Napoli, ieri ha annunciato l’arrivo di un grandissimo attaccante ama anche una sorpresa per i tifosi azzurri.

Il patron azzurro dopo aver pubblicamente ammesso che aumenterà i prezzi dei biglietti per le gare degli azzurri, è tornato sui suoi passi, e da Capri, dove si festeggiava il compleanno di Carlo Ancelotti, ha parlato dei progetti per il futuro della Ssc Napoli.

Ecco la sorpresa di De Laurentiis ai napoletani

Per la gazzetta dello sport, è Veretout la sorpresa di De Laurentiis. E mentre sembra in movimento anche il mercato in uscita, scrive la Rosea, con Hysaj che piace all’Atletico Madrid e Mario Rui orientato a rientrare in Portogallo (al Benfica?), il presidente De Laurentiis saluta con una promessa: «Entro lunedì vi darò un’altra bella notizia per l’estate».

Potrebbe essere l’ingaggio di Veretout per il quale c’è già l’accordo col giocatore e tocca attendere la risoluzione delle vicende societarie a Firenze per chiudere.







Potrebbe interessarti