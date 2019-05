Hysaj- Napoli, ai saluti: “Vado via, voglio vincere”. Il Napoli chiede 40 mln per il terzino su cui c’è l’interesse dell’ Atletico Madrid.

Hysaj- Napoli, ai saluti è finita: "Vado via, voglio vincere". Il terzino parla ad un'emittente televisiva albanese e annuncia la sua partenza dopo quattro stagioni in azzurro: "Ho bisogno di cambiare, sono pronto". Intanto Dalla Spagna arrivano voci sul concreto interesse dell'Atletico sul terzino albanese. Il Napoli ora chiede 40 milioni per Hysaj.

L’arrivo del terzino destro dall’Empoli Giovanni Di Lorenzo apre le porte alla partenza di Elseid Hysaj, probabilmente destinazione Inter. Un addio praticamente scontato, come sottolineato dalle parole rilasciate dallo stesso calciatore azzurro ai microfoni dell’emittente albanese Digitalb.

“Sono assolutamente pronto per una nuova avventura perché ho bisogno di cambiare, non sono il tipo a cui piace stare sempre nella stessa squadra e nello stesso ambiente e dirmi che mi trovo bene, che non voglio niente di più”, ha dichiarato Hysaj, “voglio fare nuove esperienze, conoscere un paese nuovo, gente nuova e una squadra nuova, magari provare a vincere qualcosa, per me gli anni al Napoli sono finiti e spero di trovare una squadra che mi dia ciò di cui ho bisogno”.

Il Napoli chiede 40 mln per il trasferimento all’ Atletico

Grandi manovre in casa Atletico Madrid con diego Simeone impegnato nella costruzione della nuova rosa a disposizione per il prossimo anno. Secondo quanto riportato in Spagna dal quotidiano Sport, i Colchoneros starebbero pensando in queste ore anche ad Elseid Hysaj, terzino del Napoli che potrebbe rinforzare la fascia destra dopo Juanfran.

A spaventare le mire della squadra spagnola, però, ci sarebbero le richieste del Napoli che non chiude la porta alla cessione di Hysaj ma chiede almeno 40 milioni per lasciarlo partire. Le parole del suo agente Mario Giuffredi non lasciano spazio a dubbi, l’albanese lascerà l’azzurro, ora resta capire dove e come potrà andare l’ex terzino dell’Empoli. Su di lui sembra esserci anche la Juventus che nelle prossime ore potrebbe firmare l’arrivo in panchina di Maurizio Sarri, vero e proprio mentore per Hysaj.