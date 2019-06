Napoli, Ounas nel mirino di due squadre di A. Spunta anche la Lazio

Ounas può lasciare il Napoli. Sul talentuoso attaccante algerino ci sono Udinese e Parma. L’algerino piace anche in Spagna e Francia.







Napoli, Ounas piace a due club di serie A



Napoli, Adam Ounas ha trovato spazio con Carlo Ancelotti, il talentuoso algerino non ha convinto del tutto il tecnico di Reggiolo, che ha festeggiato i suoi 60anni a Capri.

De Laurentiis cerca un grande attaccante e Ounas rientra nelle possibili cessioni. Per l’esterno ex Bordeaux si profila una cessione in prestito.

Il futuro di Adam Ounas potrebbe essere lontano da Napoli, in Italia piace Parma ed Udinese. Ounas secondo il portale Fennec Footbal è seguito anche in Spagna e Francia.

La Lazio su Ounas

Nelle ultime ore si registra anche un forte interesse della Lazio per Ounas.

C’è da convincere però la dirigenza partenopea, per Ounas. De Laurentiis avrebbe già in mente un piano: inserirlo come pedina di scambio per arrivare a De Paul dell’Udinese.

Ovviamente la Lazio rappresenta una piazza più appetibile rispetto a quella friuliana, anche per quanto riguarda i palcoscenici europei. Ecco perché, in tal senso, la volontà del calciatore potrebbe risultare decisiva.







Potrebbe interessanti