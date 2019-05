Lozano apre al Napoli?: "Sono pronto per fare un passo avanti..."

Hirving Lozano apre al Napoli? Il messicano ha chiarito la propria posizione lanciando un messaggio: “Il mio cuore è per il PSV ma non so cosa succederà domani”.







Il Napoli ha chiuso per Di Lorenzo e continua la sua marcia sul mercato. Tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli, tra i quali Hirving Lozano, uno dei pallini di Ancelotti assieme a Rodrigo del Valencia.

Hirving Lozano apre al Napoli?

Lozano pilastro del PSV intervistato da Voetbal International ha lanciato messaggio abbastanza chiaro:

“Penso di essere pronto per fare un passo in avanti, ma non ha senso parlare di cose che potrebbero accadere. Il mio cuore è per il PSV ma non so cosa succederà domani.

Lozano, apre le porte ad un possibile addio, il Napoli alla finestra, seppur doloroso con il desiderio di vivere le competizioni più importanti d’Europa con l’ambizione di essere protagonista. In quest’ottica, infatti, le sue parole non lasciano dubbi.

Lozano pronto per la serie A

Al di là delle statistiche, l’impatto di Lozano con il calcio olandese è stato davvero eccezionale.

L’esterno del Psv sembra non aver risentito del passaggio in un contesto più competitivo, anzi il suo adattamento è stato immediato, è passato subito allo stadio successivo, quello della crescita in tutti gli aspetti del gioco.

Ora le voci di mercato su Lozano si moltiplicano, molte squadre europee, il Napoli, su tutte, sarebbero interessate ad acquistarlo.







Le caratteristiche

Lozano ha qualità di alto livello: destro naturale, preferisce condurre e giocare il pallone con il piede forte partendo da esterno a sinistra, ma è stato schierato su entrambe le fasce.

Il messicano, gestito da Raiola, ha grande spunto in velocità, una caratteristica che lo rende estremamente efficace in campo aperto, nel gioco di transizione.

Secondo Transfermarkt, la sua valutazione di mercato è di 40 milioni di euro, la terza più alta della Eredivisie dopo quelle di de Jong e de Ligt, gioielli dell’Ajax.

Si tratta di un dato importante, perché contribuisce a certificare l’assoluto valore di un giocatore ormai pronto ad altri palcoscenici. A 24 anni da compiere a fine luglio, sembra essere arrivato il momento giusto.