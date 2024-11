Alvino esplode in diretta: “I tifosi dell’Inter sono diventati peggio degli juventini”

Il giornalista commenta su Radio Kiss Kiss le polemiche dopo il rigore di San Siro

La polemica su Inter-Napoli non si placa. A tre giorni dalla sfida di San Siro, le discussioni sul rigore concesso ai nerazzurri e sbagliato da Calhanoglu continuano ad animare il dibattito calcistico.

Alvino furioso in diretta

La partita più attesa della dodicesima giornata di Serie A ha lasciato strascichi importanti. Un match tirato, con occasioni da entrambe le parti, ma che continua a far discutere per le decisioni arbitrali.

Antonio Conte ha espresso il suo disappunto sia in conferenza stampa che nelle interviste post-partita. Il tecnico leccese ha criticato apertamente l’assegnazione del calcio di rigore all’Inter, scatenando reazioni contrastanti.

I tifosi dell’Inter peggio degli juventini

Carlo Alvino, durante il suo appuntamento su Radio Kiss Kiss, ha risposto duramente alle contestazioni dei tifosi nerazzurri: “Continuano a scrivermi parlando di un presunto fallo di Olivera in area. Ma siamo seri? Siete come un disco rotto dei vecchi vinili. E basta. State diventando come e peggio degli juventini”.

Il giornalista ha poi concluso citando le parole di De Laurentiis: “Il rigore per l’Inter non c’era, come ha ben detto il presidente”. Una posizione netta che si aggiunge al coro di polemiche su Mariani e la gestione arbitrale del match.