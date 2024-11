Juventus, emergenza totale in difesa: Giuntoli pensa al clamoroso colpo Mario Rui”

I bianconeri valutano il terzino del Napoli per sostituire l’infortunato Cabal

La difesa della Juventus è in piena emergenza. Il grave infortunio di Juan David Cabal, con la rottura del legamento del ginocchio, ha creato una situazione critica per Thiago Motta. Con anche Bremer ai box, i bianconeri devono correre ai ripari.

Una soluzione a sorpresa potrebbe arrivare da Napoli. Secondo quanto appreso da AreaNapoli.it, Cristiano Giuntoli sta valutando seriamente il profilo di Mario Rui. Il direttore sportivo bianconero, che conosce benissimo il terzino portoghese per averlo portato in azzurro, vede in lui la soluzione ideale per questa emergenza.

Il terzino portoghese, che sta trovando poco spazio nel Napoli, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per la Juventus. L’operazione avrebbe una doppia valenza: i bianconeri troverebbero un elemento di esperienza, mentre il club azzurro potrebbe alleggerire il monte ingaggi di circa 2 milioni annui.

L’ostacolo principale resta la volontà di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli dovrà valutare l’opportunità di rinforzare una diretta concorrente nella corsa Champions League. La pista resta calda, con Giuntoli pronto ad affondare il colpo per rinforzare la difesa bianconera.