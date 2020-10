Il giornalista Carlo Alvino racconta le ultime sulle condizioni del capitano del Napoli Lorenzo Insigne.

Carlo Alvino, ha parlato delle condizioni di Lorenzo Insigne. Il giornalista, ha raccontato le ultime sul recupero del capitano in vista della partita europea di giovedì prossimo contro l’AZ Alkmaar:

“Buone notizie per Lorenzo Insigne. Staff tecnico e medico contano di convocarlo per il match di Europa League contro l’AZ Alkmaar in programma giovedì al San Paolo (ore 18.55)”. Il giocatore di Frattamaggiore, dunque, si appresta ad essere in campo in Europa League”.

Voci di corridoio parlavano di un recupero di Lorenzo Insigne per la partita contro il Benevento allo stadio San Paolo di Napoli, ma il calciatore azzurro potrebbe bruciare i tempi di recupero, presentandosi in forma per la partita europea degli azzurri di Gennaro Gattuso che farà il suo esordio con il Napoli in Europa League. Insigne è carico per il prosieguo della stagione, i risultati delle ultime settimane hanno spinto l’attaccante a recuperare ancor prima della data prestabilita.