Michele Criscitiello nel suo editoriale per tuttomercatoweb parla del Napoli ed esalta le capacità del suo tecnico, Gennaro Gattuso.









Nel nuovo Napoli formato super c’è tanto di Gennaro Gattuso. Il tecnico ha saputo prima non stravolgere la squadra, puntando sul 4-3-3, poi quando ha avuto in mano la situazione ha deciso di cambiare uomini e modo di giocare. La mano dell’allenatore si vede come sottolinea Michele Cristcitiello che dice:

Prendiamo un esempio bello del calcio italiano. San Gennaro da Napoli. Gattuso fa i punti e il suo Presidente glieli toglie. Assurdo. Se si fosse presentato a Torino, De Laurentiis avrebbe potuto rifilare qualche schiaffo alla Juventus. Il Napoli sta bene, la Juve va ad intermittenza. Il Presidente dovrebbe avere maggiore fiducia nella sua squadra e nel suo staff tecnico. Quello che sta facendo Gattuso a Napoli è da spiegare a Coverciano. Perso Callejon, Insigne infortunato, Milik spedito in vacanza, questa squadra riesce sempre a sorprenderci. Nel gioco e non solo nel risultato. Un anno fa Ancelotti aveva distrutto tutto a Napoli. Rino aveva trovato le macerie del maestro. Ora l’allievo goffo può dare lezioni private. Che tocco di classe mettere i tre nani alle spalle di Osimhen. Qui sì che ha senso costruire dal basso. E Gattuso lo fa benissimo. Se costruisci dal basso e obblighi gli avversari a venirti a prendere alto, il Napoli lo fa alla grande perché ha 4 giocatori veloci pronti a partire davanti. Il primo tempo è da far rivedere mille volte a Gasperini, il quale insegna calcio, ma sabato ha preso appunti. Questo Napoli può farci divertire, peccato solo sia impegnato in quella inutile competizione che si chiama Europa League. Senza quell’impegno ingombrante davvero avremmo potuto azzardare nei sogni. Se le favorite sono Inter e Juventus capite che quest’anno un 10% alle outsider lo lasciamo volentieri.