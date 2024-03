Alvino: “In serie A due squadre barzelletta, campionato falsato”

Carlo Alvino critica duramente Inter e Juventus, definendole “squadre barzelletta” che falsano il campionato. Poi rassicura su Meluso ds del Napoli.

CALCIO NAPOLI – Nel suo consueto intervento a Kiss Kiss Napoli, il giornalista Carlo Alvino non ha risparmiato critiche al veleno verso Inter e Juventus, definendole senza mezzi termini “squadre barzelletta” che falsano il campionato.

Alvino ha commentato così la vittoria del Napoli sulla Juve: “Allegri in conferenza ha detto che meritavano di vincere per le palle gol create? È la contraddizione fatta persona, non ricorda quando diceva che per vedere lo spettacolo sarebbe andato al circo? Perché ha cambiato versione?”.

Poi l’attacco durissimo a nerazzurri e bianconeri: “Il campionato è falsato perché l’Inter è prima non avendo i conti in regola. Le due squadre barzelletta sono loro e la Juventus, non certo il Napoli che si è comportato sempre bene“.

Alvino ha poi voluto mettere a tacere le voci su un possibile cambio di direttore sportivo in estate, confermando Mauro Meluso: “Resterà Meluso come ds. De Laurentiis ha tanti consiglieri, non lo cambierà e avrà l’ultima parola sul mercato. Giuntoli? Si è dato un valore superiore a quello reale, soprattutto nei primi anni“.

Insomma, parole al veleno verso le due rivali storiche del Napoli, ma anche una chiara investitura per Meluso, con una stoccata finale all’ex ds Giuntoli.

Un Alvino senza peli sulla lingua, pronto a difendere l’operato del suo Napoli a spada tratta contro chi, a suo dire, sta macchiando la regolarità del campionato italiano.