Alvino gode: “Sontoriello santo subito”

Il caso Ciro Santoriello, pm che ha dichiarato di odiare la Juve, fa il giro del web: interviene anche Carlo Alvino.

“Per quanto mi riguarda da Santoriello a Santo subito è un attimo. Come vi abbiamo ridotto. Che giornate meravigliose, indimenticabili” scrive Carlo Alvino su twitter.

Uno sfottò simpatico da parte del giornalista napoletano, che ritorna sulla questione Ciro Santoriello.

Ma Alvino definisce il filmato di Santoriello come un “agguato digitale, un filmato montato ad arte, la pigrizia di chi non lo ha visto per intero ed ecco che la disinformazione creata ad hoc mette in moto il mainstream dell’esercito non colorato“.

In queste ore i tifosi della Juventus stanno recriminando perché il pubblico ministero ha gestito il caso plusvalenze, costato 15 punti di penalizzazione al club bianconero. Sono arrivate più difese, anche se non ne ha bisogno, alla figura di Santoriello, ritenuto sempre super partes. Non secondo i supporters della Juventus, che si sentono vittime di un sistema che vorrebbe i bianconeri fuori dai giochi in Serie A e non solo.

Intanto gli avvocati bianconeri preparano anche il ricorso al Collegio di garanzia del Coni, proprio per chiedere l’annullamento del verdetto sul caso plusvalenze. Ma allo stesso tempo sui bianconeri si può abbattere un altro tsunami, quello legato alla cosiddetta manovra stipendi. Anche in questo caso può arrivare una stangata per la società bianconero. Paolo Ziliani ha addirittura parlato di retrocessione in Serie C per la Juventus, che sprofonderebbe così nel baratro, a cui era sfuggita con Calciopoli con il patteggiamento.