Carlo Alvino anticipa le scelte di Ancelotti per la sfida contro la Sampdoria. Secondo Alvino, Ghoulam e Llorente non giocheranno dall’Inizio.







La prevendita per la sfida tra Napoli-Sampdoria è a quota 36mila. Ai 12mila abbonati si aggiungono i 24mila biglietti già venduti, per una proiezione che si avvicina ai 40mila presenti.

Non male per la prima in campionato anche considerando che col Liverpool si sfiorerà un altro pienone. C’è grande entusiasmo, dei tifosi per ricominciare una nuova stagione.







Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna ha raccontato le ultimissime su Napoli- Sampdoria

“Si avvicina finalmente il fischio d’inizio. Arriva il momento delle scelte di formazione e magari torniamo a parlare di calcio giocato. Dalle mie sensazioni mi sento di escludere che giocheranno dall’inizio Ghoulam e Llorente“.