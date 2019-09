Napoli-Sampdoria, formazioni e dove vederla tv e streaming

Napoli-Sampdoria scenderanno in campo nel nuovo San Paolo. Ecco le formazioni delle due squadre e i canali tv e streaming per seguire la gara.







Il Napoli è pronto alla prima gara casalinga nel nuovo San Paolo. Lo stadio rimesso a nuovo per le universiadi, ospiterà l’evento alle ore 18.

Risolti i problemi legati allo spogliatoio azzurro, è stato consegnato anche l’ufficio a Carlo Ancelotti.

Bene la prevendita della gara, l’impianto di Fuorigrotta ospiterà più di 40 mila persone. Ancelotti farà a meno di Milik, Insigne e Llorente dal primo minuto, spazio a Mertens e Lozano.

La Sampdoria di Di Francesco, ancora ferma a zero punti, dovrebbe rispondere con Audero tra i pali e la difesa a tre con Colley, Murillo e Ferrari. In attacco, possibile il tridente formato dall’ex Quagliarella, supportato sulle fasce da Rigoni e Caprari.

Formazioni Napoli-Sampdoria

NAPOLI (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Zielinski, Callejon, Fabian, Lozano, Mertens.. ALL.: Ancelotti.







SAMPDORIA (3-4-3): Audero; Colley, Murillo, Ferrari; Bereszynski, Ekdal, Linetty, Murru; Rigoni, Quagliarella, Caprari ALL.: Di Francesco.

ARBITRO: La Penna di Roma.

Napoli-Sampdoria in tv e streaming

La sfida tra Napoli e Sampdoria sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport Serie A e sul canale Sky Sport 251. Per gli abbonati l’incontro sarà trasmesso anche in streaming sulla piattaforma SkyGo.