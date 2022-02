Altobelli: “Napoli-Inter, è Lautaro l’attaccante più completo”

Alessandro Altobelli parla di Napoli-Inter, sfida scudetto che si gioca oggi alle 18.00 allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida importantissima per entrambe le formazioni, con il Napoli che punta su Koulibaly titolare, con Lobotka in vantaggio su Anguissa. Mentre l’Inter che deve fare a meno di Bastoni, con Inzaghi che pensa ad una soluzione più offensiva. L’Inter deve cercare quantomeno di non perdere perché dopo la sconfitta con il Milan si trova con un solo punto di vantaggio sui rossoneri e sul Napoli. In realtà i nerazzurri dovrebbero puntare alla vittoria, lo stesso obiettivo che ha il Napoli, ma bisogna fare i conti anche con l’impegno di Champions League contro il Liverpool.

Napoli-Inter: intervista ad Altobelli

Ecco l’intervista rilasciata da Spillo Altobelli al Corriere dello Sport. L’ex attaccante dell’Inter mette Osimhen tra i protagonisti, anche se lo aveva criticato aspramente.

Che incontro prevede?

“Interessante e da non perdere. Quando si sfidano due formazioni che giocano bene, può venir fuori qualcosa di interessante“.

Chi saranno gli uomini chiave?

“Da una parte di Osimhen e Fabian Ruiz; dall’altra Dzeko, ma soprattutto Lautaro Martinez che, tra gli attaccanti in campo, mi sembra il più completo e il più forte“.

Detto da Spillo Altobelli suona come un’investitura…

“Il Toro è davvero bravo: è cresciuto tanto e secondo me ha margini per migliorare ulteriormente. E poi nello stadio intitolato al suo connazionale Maradona, volete che non abbia motivazioni speciali?”.

Anche Insigne, che la scorsa estate era entrato nel mirino di Marotta e Ausilio, ci terrebbe a far bene e a chiudere la stagione con un bel regalo d’addio.

“Inzaghi dovrà stare attento a lui perché salta l’uomo, crea la superiorità numerica, ma soprattutto calcia bene in porta. Con Insigne e Politano, Spalletti può allargare la linea a tre avversaria“.

D’accordo che il confronto si potrebbe decidere a centrocampo?

“Sì perché l’Inter con Barella, Brozovic e Calhanoglu ha tre elementi in grado di dare qualità, azionare gli attaccanti o arrivare alla conclusione“.