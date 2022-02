Inzaghi sente profumo di vittoria: mossa a sorpresa col Napoli

Simone Inzaghi vuole vincere la sfida scudetto con il Napoli. Il tecnico dell’Inter prepara una squadra offensiva. Il tecnico dei nerazzurri ha perso il derby con il Milan ed ora un solo punto di vantaggio sulle inseguitrici che sono Milan e Napoli. I nerazzurri devono recuperare ancora la sfida con il Bologna, ma cominciano a sentire la pressione, anche perché pure la Juventus continua a macinare punti. Ed allora Napoli-Inter è una sfida da vincere per Simone Inzaghi che deve fare a meno di Bastoni per squalifica. Secondo le ultime notizie che arrivano dagli ambienti interisti, pare che il sostituto di Bastoni non sia più D’Ambrosio, ma bensì Federico Dimarco. Una soluzione di certo più offensiva, anche perché Dimarco è uno che solitamente spinge sulla fascia, mentre ora andrebbe a giocare da terzo di difesa. Inoltre le sue doti balistiche potrebbero tornare utili ai nerazzurri.

Formazione Inter: così sfida il Napoli

Le ultime notizie sulla formazione dell’Inter vedono Handanovic in porta. Pacchetto arretrato con Skriniar, De Vrij e Dimarco. Centrocampo a cinque con Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic. In attacco la coppia Lautaro-Dzeko. Anche qui c’era stato un ballottaggio. Le buone prestazioni di Sanchez hanno fatto salire le sue quotazioni per giocare col Napoli al fianco di Dzeko, ma alla fine il titolare sarà ancora l’attaccante argentino.