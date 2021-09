Allegri non fa drammi: “Battiamo il Napoli. Sudamericani fuori, anche Cuadrado”

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Juventus. Il tecnico annuncia che i Sudamericani non sono convocati. Dalla lista sarà depennato anche Juan Cuadrado, l’unico che aveva una possibilità di essere presente allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Juventus si giocherà sabato 11 settembre alle ore 18, ma ci sono tanti problemi di formazioni per Max Allegri che in conferenza stampa non fa drammi e dice di avere la squadra giusta per poter battere il Napoli.

Juventus tante assenze a Napoli

Allegri alla vigilia di Napoli-Juventus dice che “fare la formazione non sarà difficile, anche perché ne ho pochi. I Sudamericani restano a casa. Cuadrado era l’unico che poteva essere convocato ma ha avuto un problema di gastroenterite ed è rimasto in Colombia“. Per questo motivo si aggregheranno “De Winter, Soulé e Miretti. Noi cercheremo comunque di fare risultato“.

Chiesa resta a Torino

Anche Federico Chiesa non sarà del match Napoli-Juventus. Il giocatore ha subito un infortunio nel ritiro dell’Italia, gli esami hanno escluso lesioni ma lo staff medico, in accordo con la guida tecnica, hanno deciso di tenerlo a riposo. Allegri in conferenza stampa dice di avere “la formazione ideale per giocare col Napoli. Nei momento di difficoltà riusciamo sempre a tirare fuori qualcosa per uscirne“. Allegri non vuole sentire parlare di “emergenza” ed aggiunge: “Abbiamo 7 partite, ne usciremo perché rientreranno gli altri. Le prestazioni rimangono sempre le stesse rispetto alle prime partite: con l’Empoli abbiamo fatto una partita frenetica. Dobbiamo raggiungere l’equilibrio di una squadra forte, in cui non cambia niente qualunque cosa succede nell’arco della partita e dell’annata. McKennie? Sta bene e sarà schierato titolare“.

Allegri ha parlato anche del distacco in campionato senza lamentarsi troppo: “Il campionato è lungo, noi con calma arriveremo. Dobbiamo lottare su più fronti ed essere in corsa ed al top nel mese di marzo, altrimenti è inutile“.

