Zuliani contro De Luca: “La Juventus rispetta le regole, ma a Napoli c’è memoria corta”

Il giornalista Claudio Zuliani ha replicato alle parole del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, riguardo alla Juventus.

Il giornalista Claudio Zuliani, attraverso un post su Twitter, ha voluto rispondere al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, dopo le parole pronunciate da quest’ultimo a margine dell’evento in occasione della presentazione delle nuove maglie della SSC Napoli.

“L’immagine legata alla vittoria del Napoli è stata di promozione di tutto un mondo, di tutta una comunità. Abbiamo fatto feste per mesi perché chiaramente la cosa è stata vissuta come un momento di emancipazione, perfino di vendetta positiva rispetto alle immagini di un’altra squadra che ha compiuto un gesto che era la negazione della sportività: noi in pieno Covid decidemmo di bloccare il viaggio del Napoli in un’altra città per motivi sanitari e quella squadra pensò di approfittarne andando nel campo sportivo per prendersi i tre punti perché il Napoli non si era presentato. E non si fa”.

Zuliani ha attaccato duramente il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca

Claudio Zuliani non ha gradito le parole del governatore della Campania e ha risposto su Twittercon le seguenti dichiarazioni:

“Ancora una volta stravolta la realtà caro De Luca perché la Juventus si è attenuta ai regolamenti a differenza di chi saltava da una Asl all’altra e non ha mai fatto ricorso, vincendo sul campo … memoria corta vero?”.

Il tweet del giornalista bianconero ha scatenato la risposta dei tifosi del Napoli nei commenti: “La parola Juve e regolamento nella stessa frase, già fa ridere così”.