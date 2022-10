Younes sicuro: “L’Ajax batterà il Napoli, vi dico il risultato esatto”

Amin Younes commenta la sfida di Champions League tra Ajax-Napoli. L’ex calciatore del Napoli in una intervista ai microfoni di Ajax Life dice: “Domani si affronteranno due squadre di alto livello. Sicuramente sarà un confronto duro per entrambe le squadra, ma in generale nei centottanta minuti si potranno vede dei bei match. In Italia c’è grande attenzione per l’Ajax e per i giocatori che riesce a tirare fuori“.

Younes: il risultato esatto di Ajax-Napoli

Younes, ex sia di Napoli che di Ajax sulla squadra di Spalletti aggiunge: “Il Napoli gioca molto bene, riesce a ripartire bene e sa fa partire l’azione dal basso. Non sarà facile per il club olandese. Soprattutto quando andrà a giocare allo stadio Maradona di Napoli. Giocare in quell’ambiente è molto complicato, c’è una grande atmosfera grazie ai tifosi“.

Poi Younes si sbilancia sul pronostico della sfida: “Secondo me l’Ajax batterà il Napoli con il risultato di 3-2. Alla fine però penso che i due club andranno agli Ottavi di finale di Champions League, lasciando fuori il Liverpool“.

Sulla sua esperienza al Napoli, Younes ha detto: “È stato un grande periodo. È un club molto emozionante, le persone a Napoli vivono per la squadra, spendono tutti i soldi che gli restano per andare allo stadio. Se non vinci, quelle persone si faranno sentire. E se invece vinci, ti porteranno sulle spalle“.

Il Napoli attualmente è primo in classifica a sei punti, con Ajax e Liverpool che inseguono a tre punti, mentre i Rangers sono fermi a zero vittorie in due giornate. La squadra di Spalletti facendo risultato in Olanda si metterebbe in un’ottima posizione per passare il turno. Poi si giocherebbe la qualificazione già al turno successivo in casa allo stadio Maradona sempre con l’Ajax. Quindi la doppia sfida con gli olandesi può essere già decisiva, ma ci sono sempre altre due gare da giocare, qualora qualcosa andasse storto.