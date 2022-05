Xavi vuole Koulibaly, contatti con l’agente: il Barcellona fa sul serio

Il Barcellona torna all’assalto di Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli che ha il contratto in scadenza nel 2023. Fino ad ora non si è ancora trovato l’accordo per il rinnovo, anche perché il giocatore guadagna oltre 6 milioni di euro, quindi molto oltre il limite imposto da De Laurentiis per contenere i costi della squadra. Secondo le ultime notizie di calciomercato il Napoli non è intenzionato a cedere il giocatore se non arriva una buona offerta, nonostante il suo contratto sia in scadenza. La volontà sarebbe quella di rinnovare, ma se ne riparlerà al termine della stagione.

Il comportamento del Napoli lascia però avvicinare il Barcellona che ha contatto l’agente di Koulibaly per capire se ci sono margini di trattativa. Fali Ramadani ha ascoltato la proposta del club spagnolo che a fine stagione perderanno Piqué e Umtiti. Il Napoli è disposto a cedere anche Koulibaly ma per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Così Koulibaly può essere uno dei sacrificati sul mercato, per fare cassa e comprare altri giocatori. Dato che i soldi della qualificazione Champions League, serviranno, almeno in parte, per ripianare i conti della società, piagata da due anni di crisi e di assenza dalla massima competizione europea per club.