WhatsApp e Instagram down: tutto bloccato, il messaggio della società

WhatsApp e Instagram down, ma anche Messenger di Facebook da computer non funziona. Bloccato l’universo Zuckerberg. I principali social della galassia di Mark Zuckerberg. Il blocco persiste già da tempo e tantissimi utenti stanno segnalando quanto accaduto attraverso altri social come Twitter e Telegram, diventati subito i principali sostituti.

A crashare è principalmente la messagistica, perché attraverso l’applicazione avviabile da smartphone e tablet, i social continuano a funzionare. I feed di Instagram e Facebook vengono aggiornate, così come le storie mentre quando si tenta di accedere ai messaggi è tutto bloccato. Anche Messenger di Facebook non risponde. “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi”:, lo scrive su Twitter, Andy Stone, manager della comunicazione di Facebook. Le app, infatti, fanno tutte riferimento allo stessa casa ‘madre’ gestita da Mark Zuckerberg.

Intanto WhatsApp e Instagram down sono diventati subito di tendenza su Twitter. Tantissimi utenti stanno scrivendo messaggi per segnalare il malfunzionamento di queste app che sono tra quelle più usate al mondo. Non è la prima volta che WhatsApp si blocca mentre c’erano stati meno problemi per Instagram. Tanti sono anche gli sfottò che vengono scritti su twitter in questo momento. C’è chi prende in giro le persone con qualche anno in più della propria famiglia. Chi invece tira in ballo i manager di facebook. Insomma quando c’è un blocco delle principali applicazione di messaggistica e condivisione di foto è come se il mondo si paralizzasse. Tanti utenti in un primo momento avevano creduto ad una assenza di linea, oppure ad un malfunzionamento di internet prima di scoprire del problema interno.

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.

Thanks for your patience!

— WhatsApp (@WhatsApp) October 4, 2021