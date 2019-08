Wanda Nara Ammette: " icardi resta all'Inter. No a Napoli e Juve..."

Wanda Nara conferma a Tiki Taka, che Mauro Icardi resta all’Inter. L’argentino ha rifiutato Napoli e Juve.









Finisce com’era cominciata la telenovela Icardi. L’argentino non andrà al Napoli e nemmeno alla Juventus.

La moglie-agente Wanda Nara nel corso della trasmissione Tiki Taka rivela che Icardi non lascerà l’Inter. Maurito ha deciso di restare a Milano e proverà a convincere Conte e Marotta.

Wanda Nara alla domanda di Raffaele Auriemma, opinionista Mediaset, sul futuro di Icardi ha risposto: “Abbiamo rifiutato ogni destinazione diversa dall’Inter.

Telefonate da Aurelio De Laurentiis? A Napoli abbiamo tanti amici, ma noi non prendiamo decisioni senza sentire la società.

Le parole di Carlo Ancelotti? Le ho solo lette. Di certo giocatori come Icardi fanno comodo a tutti. Un attaccante che a 26 anni ha già segnato 124 gol farebbe comodo a qualsiasi squadra, non solo a loro.

Direbbe no anche ad un’offerta last minute della Juventus? Non lo so, deve decidere lui. Ripeto, la sua volontà è di restare all’Inter.

Secondo me alla fine resterà in nerazzurro perchè è quello che ha detto sin dall’inizio, rifiutando ogni tipo di offerta, anche offerte indecenti che altri calciatori al suo posto avrebbero accettato”.









Incassato il no di Icardi il Napoli proverà a chiudere per Llorente, ma sullo spagnolo nelle ultime ore si è inserita l’Inter.