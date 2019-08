Tacconi ritiene che gli arbitri vogliono favorire il Napoli. L’ex portiere della Juventus ritiene che i direttori di gara hanno deciso di favorire la squadra di De Laurentiis.







Non si placano le polemiche per il rigore dato al Napoli a Firenze, mentre non si fa menzione dei fallacci commessi da Chiellini ai danni dei giocatori del Parma.

Stefano Tacconi, ritiene che gli arbitri abbiano deciso di favorire il Napoli. L’ex portiere della Juventus, è intervenuto ai microfoni di radio Bianconera per commentare la prima giornata di serie A:

“Contro il Parma, ha giocato la squadra di Allegri e non la Juve di Sarri, eccezion fatta per Higuain. Ho visto molto male De Sciglio e Rabiot, ma la squadra, a differenza di quanto accadeva con il tecnico livornese, ha continuato ad attaccare anche dopo il vantaggio. Quando segni l’1-0 per me devi ammazzare gli avversari trovando la seconda rete”.

Tacconi Aggiunge: “Secondo me quest’anno con gli arbitri vogliono favorire qualche squadra del sud. Vogliono favorire il Napoli, lo abbiamo già visto alla prima giornata”.







La domanda a Tacconi nasce spontanea: “se gli arbitri hanno la facoltà di favorire un club, negli ultimi otto anni quale squadra è stata favorita?” … attendiamo fiduciosi la risposta del portiere passato alla storia per aver subito la punizione del secolo da Diego Armando Maradona…