Walter Sabatini non ci sta: “Rigori Napoli, ecco cosa penso”. Da Salerno: “Ladri”

Walter Sabatini parla di Napoli-Salernitana e dei rigori concessi alla squadra di Spalletti, secondo il direttore sportivo sono “inventati“. Non si è ancora arrestata l’onda di polemiche scaturite dai due rigori fischiati da Pairetto in Napoli-Salernitana. Walter Sabatini dopo il siparietto con Spalletti, è tornato sui penalty concessi per i due falli di Veseli. “A parti invertite non sono sicuro che sarebbero stati fischiati i rigori, sono state due invenzioni dell’arbitro“. L’arbitro Marelli ha chiarito che il secondo rigore era netto, mentre più di un moviolista ha messo in evidenza che anche sul primo un tocco sul Elmas c’è.

Sabatini aggiunge: “Se fossimo andati con il risultato di 1-1 negli spogliatoi avremmo visto un’altra partita è sicuro. Magari avrebbero vinto lo stesso ma sarebbe stato diverso“. Il direttore sportivo della Salernitana sottolinea che “Elmas doveva essere ammonito perché il fallo da rigore non c’è. Poi loro sono una grande squadra, contro di noi hanno schierato grandi giocatori, però io dopo Napoli-Salernitana mi sento defraudato“.

Tifosi Salernitana: “Hanno rubato il Var”

Intanto anche i tifosi della Salernitana sono convinti degli errori arbitrali di Pairetto. Dopo giorno alcune pagine social dedicate alla Salernitana continuano a ricevere commenti. Si parla di furto, fino a dire che è stato rubato anche il Var. Il riferimento è al fatto che l’arbitro Pairetto non ha mai consultato il replay al video per l’assegnazione dei due rigori al Napoli.