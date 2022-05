Verona, Setti: “Barak al Napoli? Ecco la verità”

Il presidente del Verona, Setti, parla dell’interesse del Napoli per Antonin Barak. Il patron scaligero apre alla cessione.

La pista che porta Barak al Napoli si fa sempre più calda, il centrocampista del Verona potrebbe essere il sostituto di Fabian Ruiz. Lo spagnolo non ha ancora rinnovato con il Napoli e suonano forti le sirene di Real Madrid e Barcellona. Calciatore fisico, bravo tecnicamente e preciso negli inserimenti. Barak metterebbe d’accordo tutti: dal presidente a Luciano Spalletti, passando per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ed il suo staff.

Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, ai microfoni di “TeleArena” ha parlato del possibile approdo di Antonin Barak al Napoli: “Tameze alla Fiorentina e Barak al Napoli? Per ora non c’è proprio nulla. Barak in questo momento ha dimostrato di essere maturo per fare il salto di qualità“.

Setti nel corso dell’intervista rilasciata a TeleAren si è soffermato anche sul futuro di Simeone: “Tieni Simeone? Tieni Barak? Tieni questo e quello? No, non lo possiamo fare. Ma poi: dovevo tenere Zaccagni. E, invece, ho preso Caprari che ha fatto più gol di Zaccagni ed è stato chiamato in Nazionale. Non dobbiamo fossilizzarci. La società va messa al centro di tutto, al di là dei nomi che si fanno”. Ha concluso il presidente del Verona.

L’ex Udinese, piace molto al Napoli per età, duttilità, fiuto del gol ed esperienza. Inoltre, il calciatore ceco è alto ben 1,90, rispondendo ai requisiti chiesti da Luciano Spalletti per il prossimo anno, puntando su una squadra più fisica rispetto al passato

Nelle idee del Napoli, Barak, è il nome giusto per non far rimpiangere Fabian Ruiz. Il centrocampista Andaluso è ancora lontano dal rinnovo con il club di Aurelio De Laurentiis. Forti le sirene della Liga su Fabian che con un contratto in scadenza nel 2023 ed uno stipendio di poco superiore agli 1,5 milioni, ambisce ad una crescita economica oltre che ai palcoscenici del panorama calcistico internazionale.