Venezia-Napoli: le formazioni ufficiali, Osimhen titolare

La formazione ufficiale del Napoli che sfida il Venezia: c’è Osimhen titolare, Luciano Spalletti tiene fuori Dries Mertens. Il tecnico del Napoli lancia di nuovo Osimhen dal primo minuto, in una gara da vincere assolutamente per tenere il passo del Milan che ha sconfitto l’Inter. I nerazzurri sono primi in classifica, con una gara in meno rispetto alle inseguitrici.

Nel Venezia, Paolo Zanetti tiene fuori Herny dalla formazione titolare, ma punta ancora su Okereke, uno dei più in forma per la squadra lagunare. Calciatore da tenere sempre d’occhio per la sua imprevedibilità.

Venezia-Napoli: le scelte di Zanetti e Spalletti

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance, Ampadu, Crnigoj; Nani, Okereke, Johnsen. A disposizione: Romero, Modolo, Molinaro, Svoboda, Busio, Fiordilino, Peretz, Tessmann, Aramu, Henry, Nsame, Sigurdsson. Allenatore: Zanetti

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Politano,Zielinski, Insigne, Osimhen. A disposizione: Meret, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Zanoli, Demme, Elmas, Mertens, Petagna. Allenatore: Spalletti.

CANALE TV

La partita tra Venezia e Napoli si gioca domenica 6 febbraio 2022 allo stadio ‘Pier Luigi Penzo’ di Venezia: fischio d’inizio previsto alle ore 15:00. La gara sarà trasmessa da DAZN. Venezia-Napoli in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN , collegandosi tramite PC o notebook; un’altra soluzione, è scaricare l’app di su smartphone o tablet.