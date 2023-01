Ugolini: “Osimhen via da Napoli? I tifosi hanno una certezza”

Massimo Ugolini di Sky ha parlato del Napoli della possibile cessione di Victor Osimhen e del momento della squadra di Spalletti.

Il giornalista durante la puntata di Sky Calciomercato, parla del Napoli e ribadisce che c’è un ottimo clima in casa Napoli con una “cena organizzata dal presidente De Laurentiis con lo staff tecnico ed i giocatori. Una sorta di recupero della cena di Natale che non c’è stata (poi offerta da Di Lorenzo ndr). Vedremo se si parlerà anche di premio scudetto, anche perché non c’è la matematica, ma è chiaro che c’è una forte consapevolezza. Resta un momento davvero bello quello che si sta vivendo in casa Napoli“.

Intanto il calciomercato di gennaio si è chiuso, con il club che ha fatto due colpi come Bereszynski e Gollini, mentre Cheddira è sfumato. Ma si pensa già al mercato di giugno con un possibile addio di Osimhen: “Qualora dovesse andare via allora i tifosi del Napoli sanno che verrà sostituito da un giocatore all’altezza. Anche da questo punto di vista la mentalità dei napoletani è cambiata“.