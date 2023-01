Gravina: “Juve sempre stata un modello, non gioirò per la vicenda plusvalenze”

Il presidente della Figg Gabriele Gravina perla della Juventus e del caso plusvalenze che ha portato alla penalizzazione di 15 punti.

La vicenda giudiziaria che ha colpito la Juventus sta scuotendo il sistema calcistico italiano. La Corte Federale ha emesso una sentenza che ha messo in luce la pratica delle plusvalenze fittizie, una pratica che sembra diffusa nel mondo del calcio. Questa vicenda rappresenta una macchia sulla credibilità del calcio e suscita preoccupazione in tutto il sistema.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC ha sottolineato l’importanza della Juventus come “modello nell’ambito economico, nell’ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nel lanciare in modo deciso il progetto di sviluppo del calcio femminile e sul tema delle seconde squadre“. Poi ha aggiunto: “Sarei un folle a gioire con una mia società in una situazione di questo tipo“.

Gravina ha anche lanciato un messaggio al Governo italiano, chiedendo un supporto e un dialogo costruttivo per ottenere più trasparenza nel calcio. Ha sottolineato la necessità di norme che garantiscano la sicurezza del sistema e l’autonomia della giustizia sportiva e ha espresso la sua disponibilità a lavorare con il governo per risolvere questo problema.

In conclusione, la vicenda della Juventus ha sollevato molte preoccupazioni nel mondo del calcio italiano e ha richiesto un intervento del governo per garantire più trasparenza e sicurezza nel sistema. La FIGC è pronta a lavorare con il governo per trovare soluzioni che garantiscano la credibilità e l’integrità del calcio italiano.