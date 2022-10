Udinese-Atalanta e la scaramanzia di Napoli

Udinese-Atalanta termina 2-2 un risultato perfetto per il Napoli che deve giocare con la Cremonese di Alvini.

Gli azzurri scenderanno in campo conoscendo già il risultato dell’Atalanta, ovvero la squadra che in queste ultime giornate ha tenuto il passo del Napoli in vetta alla classifica. Il pareggio è un risultato ottimo per gli uomini di Spalletti che con la Cremonese farà pochissimo turnover, ma lancia Ndombele titolare. È chiaro che il pareggio è uno dei risultati migliori per il Napoli, che ora però dovranno convertire in energie positive questa notizia.

Gli azzurri possono andare al primo posto solitario in classifica se riescono a battere la Cremonese. Ed è qui che scatta la scaramanzia, perché in tanti stanno pensando a questa possibilità che viene quasi sussurrata. Cremonese-Napoli è l’ennesima prova di maturità per la formazione di Spalletti, che deve dimostrare di avere una mentalità vincente, perché mai come questa volta la testa farà sicuramente la sua parte.

Atalanta e Udinese si dimostrano, in ogni caso, due ottime formazioni che si sono date battaglia fino alla fine. Il 2-2 finale rende l’idea di quel che è stato in campo. Per i bergamaschi sono danti in gol Lookman e Muriel, portando l’Atalanta sul 2-0, ma l’Udinese non ha mai mollato ed i gol di Deulofeu e Perez hanno dato il pareggio ai bianconeri di Sottil.