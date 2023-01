Il tweet di Ziliani su Napoli-Juve accende la rabbia dei tifosi bianconeri

Tifosi della Juventus in rivolta: il tweet di Ziliani su Napoli-Juve scatena le polemiche e aumenta la tensione.

Domani si giocherà un match molto atteso, Napoli-Juventus, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Il Napoli cercherà di guadagnare 3 punti, o almeno 1, per mantenere il vantaggio sugli inseguitori, mentre per la Juventus la situazione è più complicata. Il noto giornalista Paolo Ziliani, tramite il proprio profilo Twitter, ha espresso la sua opinione sulla Juventus, sostenendo che la squadra gioca questo campionato “pro forma” in attesa che siano i giudici a stabilire la sua classifica al termine dei processi cui è attesa.

“Domani sera Napoli-Juventus. Il Napoli insegue 3 punti, o almeno 1, per mantenere il vantaggio sugli inseguitori. Per la Juventus non cambia nulla: gioca questo campionato pro forma in attesa che siano i giudici a stabilire la sua classifica al termine dei processi cui è attesa.

Mancano 8 giorni alla riapertura, certa al 99,99%, del processo “plusvalenze fittizie” contro la Juventus e i club in “partnership”.

Queste parole hanno fatto infuriare i tifosi bianconeri sui social, visto che si riferiscono all’inchiesta Prisma che ha travolto la Juventus e ha portato Andrea Agnelli e l’intero CDA bianconero alle dimissioni dalle proprie cariche. La situazione in casa juventina resta molto difficile.