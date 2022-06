Tuttosport – Koulibaly, altro che mai Juve, Ramadani parla con Agnelli

In casa Juventus sognano di poter acquistare Koulibaly, secondo Tuttosport l’agente Ramadani continua a parlare con i bianconeri. Secondo le ultime notizie Koulibaly avrebbe detto “mai alla Juve”, frase pronunciata ad alcuni suoi amici più stretti. Una ammissione in puro stile Koulibaly che se deve andare via non vuole farlo litigando con i suoi tifosi e nemmeno con la società.

Ma in casa Juve continuano a puntare su Koulibaly con Tuttosport che insieme a Gazzetta tirano la volata ad Agnelli per l’acquisto del difensore. Secondo il quotidiano di Torino non si sa se Koulibaly ha detto proprio la verità ai suoi amici, quando ha negato di andare alla Juve e sottolinea che durante il calciomercato non sempre si dice la verità. Inoltre viene scritto che Fali Ramadani, potentissimo agente del difensore, alla Juve ci pensa e come e sta dialogando con la società bianconera. Di certo De Laurentiis non si farà affascinare da offerte fantasiose con scambi improbabili. Inoltre le ultime notizie su Koulibaly raccontano che la società azzurra vuole rinnovare il contratto del giocatore, alzando l’offerta economica per tenerlo al Napoli per altri quattro anni. Il giocatore piace anche ad altri club come il PSG che ha ha forza economica nettamente superiore ai bianconeri.