A Roma sognano Cristiano Ronaldo, i tifosi ci credono

Cristiano Ronaldo alla Roma, la notizia di calciomercato esalta i tifosi giallorossi. Il portoghese è in rotta con il Manchester United. La notizia viene lanciata da Leggo che parla di un contatto per cercare di portare il calciatore da Mourinho.

Una trattativa complicatissima per Ronaldo alla Roma anche perché io giocatore ha 37 anni e chiede comunque un mega ingaggio, superiore ai 25 milioni di euro. Ma sui social la notizia su Ronaldo sta impazzando e ci sono tantissimi tifosi convinti che con la mediazione di Mourinho si possa riuscire a portare il campione ed Juve in maglia giallorossa. Sicuramente la strada è tutta in salita, anche perché convincere Ronaldo non sarà semplice ma il popolo dei tifosi della Roma ci crede.