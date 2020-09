Tuttosport – Il Napoli prenderà un altro difensore: investimento da 20 milioni

Il Napoli cerca sul calciomercato un altro difensore, individuato in Marcos Senesi 23 anni del Feyenoord può essere preso per 20 milioni.

Marcos Senesi è il difensore individuato dal Napoli per rinforzare la difesa. Secondo Tuttosport il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta lavorando per rinforzare il reparto difensivo. Sokratis resta un obiettivo possibile, anche perché arriverebbe a parametro zero ma il club preferirebbe fare un investimento per prendere un prospetto futuro che può dare garanzie anche nel presente.

Per ora il club azzurro è concentrato a vendere Arek Milik mentre per Kalidou Koulibaly la questione si fa molto complicata. Ci sono da piazzare anche gli esuberi come Fernando Llorente, Amin Younes e Adam Ounas. Luca Palmiero, invece, potrebbe avere una chance di restare. L’operazione di sfoltimento della rosa non esclude qualche opzione in entrata. Senza la cessione di Koulibaly sarà più difficile operare, dato che il Napoli ha già speso tanto per Osimhen, ma anche per Petagna e Rrahmani a gennaio. Si pensa allora a qualche colpo in prestito, soprattutto a centrocampo, per dare a Gattuso un centrocampista forte in fase di interdizione. Marcos Senesi, invece, resta opzione valida per la difesa. Uno di quei giocatori per cui poter fare un sacrificio economico.