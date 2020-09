Corriere – Milik ha già svuotato il suo armadietto, addio ad un passo

Cessione di Arek Milik: Corriere dello Sport scrive che il calciatore è oramai vicinissimo all’addio, pronto ad accettare la Roma.

Manca l’accordo ma in qualche modo si troverà: l’addio di Arek Milik al Napoli è vicinissimo. Il difensore ha svuotato il suo armadietto a Castel Volturno e sta valutando l’offerta della Roma. Il Napoli ha trovato un’intesa coi giallorossi, ora il giocatore dovrà formalizzare l’accordo con il club di Friedkin. Manca davvero poco la cessione di Milik, come scrive Corriere dello Sport: “La rottura con la società azzurra ormai è insanabile, Milik non rientra nei piani di Gattuso. Per il secondo giorno consecutivo il polacco non si è alleato con i compagni e a Castel Volturno ha lavorato da solo per un’ora in palestra. Poi ha preso le sue cose e ha lasciato il centro sportivo, dopo aver svuotato il suo armadietto. È parso un addio, non un arrivederci. L’impressione è che non manchi molto all’annuncio ufficiale”.