NAPOLI. Vincenzo Pisacane agente di Lorenzo Insigne ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte. Ecco le parole del procuratore:

“Lorenzo sta molto bene, è tranquillo, pensa che stia nascendo un Napoli forte. Io penso che la squadra abbia bisogno ancora di qualcosa ma è un mio pensiero.

Milik via? Mi sembra scontato, credo sia fuori da ogni piano della società e lui sia mentalmente fuori dal Napoli. In quel ruolo sono anche abbastanza coperti con Petagna e Osimhen.

Se dovesse andar via Koulibaly qualcosa in difesa andrebbe fatto, servirebbe anche un centrocampista. Io resto sempre dell’idea che i giocatori non debbano mai essere trattenuti quando vogliono andare via ma è corretto anche vendere alla giusta cifra“.



L’agente di Lorenzo Insigne ha poi aggiunto: “Palmiero credo sia molto forte, lui ha una qualità grandissima che sta nel vedere il gioco prima degli altri. Gioca a massimo due tocchi, ha grande resistenza fisica. Si deve costruire fisicamente perché non ha mai visto la Serie A e le sue metodologie.

Ne parlavo però con Gattuso giorni fa, lo tiene d’occhio. Non possiamo scegliere noi se rimanere o meno, lo deciderà la società. Se però devo andare a prendere un giocatore in prestito a questo punto terrei lui. Ne ho parlato anche con il DS Faggiano, solo lui in Serie A ha chiesto informazioni per il Genoa.

Questo la dice lunga sul fatto che spesso si vanno a cercare gli stranieri, se si fosse chiamato Palmierinho mi avrebbero chiamato almeno 5 club. A Luca auguro di restare al 100% al Napoli ma non sono io a decidere, possono farlo solo Gattuso e Giuntoli“.