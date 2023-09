Troise: “De Laurentiis – Osimhen, vi rivelo un retroscena che in pochi conoscono”

Ciro Troise, collaboratore del Corriere del Mezzogiorno, svela un retroscena di mercato su Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Interessanti retroscena di calciomercato sul Napoli sono emersi negli studi di Canale 21, raccontati dal giornalista Ciro Troise. Nel corso della trasmissione Campania Sport, Troise ha svelato alcuni dietro le quinte delle ultime settimane.

Zerbin e Zanoli: Trattenuti dalla Società

Secondo Troise, sia Zerbin che Zanoli volevano lasciare il club, ma sono stati trattenuti dalla società. Questa decisione ha avuto un impatto diretto sulla scelta di Garcia di schierare Zerbin nella ripresa contro il Genoa, un segnale che il tecnico sente il peso dello spogliatoio.

Lindstrom e Simeone: Nuovi Arrivi e Vecchie Scelte

Lindstrom è un nuovo acquisto e, come tale, è ancora in fase di ambientamento. Per quanto riguarda Simeone, era già entrato in campo nelle partite precedenti, ma Zerbin è stato premiato con minuti di gioco, nonostante fosse a zero.

L’Assenza di Giuntoli si Fa Sentire

Troise ha sottolineato come l’assenza del dirigente Cristiano Giuntoli si stia facendo sentire nel club. Giuntoli era noto per le sue valutazioni tecniche acute, e la sua mancanza è palpabile.

Osimhen vs Mateta: Una Decisione Cruciale

Uno degli esempi più significativi dell’importanza di Giuntoli è l’acquisto di Victor Osimhen. Secondo Troise, se non fosse stato per Giuntoli, il presidente De Laurentiis avrebbe optato per Mateta, un’opzione molto meno costosa. Tuttavia, grazie alla presenza di personalità forti in società che hanno insistito sull’acquisto di Osimhen, l’affare è andato in porto.