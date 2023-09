Bruscolotti: “Di Lorenzo chieda subito chiarezza a Garcia”

L’ex capitano Bruscolotti invita Di Lorenzo a confrontarsi con Garcia dopo le anomalie evidenziate dal Napoli nelle ultime gare.

CALCIO NAPOLI. L’ex capitano del Napoli Beppe Bruscolotti lancia un appello a Giovanni Di Lorenzo affinché si faccia portavoce dello spogliatoio ed affronti l’allenatore Rudi Garcia per un chiarimento.

“Di Lorenzo deve farsi carico di questa situazione e andare dall’allenatore a chiedere spiegazioni” ha dichiarato Bruscolotti ai microfoni di Canale 21. Secondo l’ex difensore azzurro, il terzino della nazionale dovrebbe confrontarsi con Garcia alla luce delle evidenti anomalie mostrate dalla squadra nelle ultime uscite.

“Quando le cose non girano per il verso giusto, è bene chiarirsi subito” ha proseguito Bruscolotti. Che ha invitato Di Lorenzo a farsi portavoce dello spogliatoio per capire da Garcia i motivi di un Napoli sfilacciato e poco brillante rispetto alla scorsa stagione.

Un confronto necessario secondo l’ex capitano per risolvere incomprensioni ed anomalie. Di Lorenzo, da leader e senatore del gruppo, può farsi tramite della richiesta di chiarezza di tutti i compagni con l’allenatore francese.