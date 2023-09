SKY boccia Osimhen: “Nel Napoli Si salvano in due”. Azzurri al centro della critica nordista

Sky Sport critica duramente Victor Osimhen dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa. Ma è davvero giusto puntare il dito solo sull’attaccante nigeriano? E perché solo il Napoli sembra essere sotto il microscopio critico?

CALCIO NAPOLI. Non tende a placarsi la pioggia di critiche sul Napoli dopo il deludente 2-2 in casa del Genoa. Anche i voti di Sky Sport bocciano l’attaccante azzurro Victor Osimhen, ritenuto uno dei peggiori in campo e al quale viene attribuito un 5 in pagella.

Il Contesto della Partita

Dopo una sconfitta contro la Lazio, il Napoli ha mostrato una certa resilienza, riuscendo a rimontare due gol e pareggiare la partita. Il Genoa è partito forte, Di Lorenzo ha cercato di rompere il ghiaccio per il Napoli.

Meret è stato attento sugli attacchi dei rossoblù, ma non ha potuto fare nulla su un colpo di testa di Bani che ha aperto il punteggio. Il raddoppio è arrivato da Retegui su assist di Strootman. Tuttavia, il Napoli ha strappato un punto grazie ai neoentrati Raspadori e Politano, meritando entrambi un 7.

Osimhen: Un Bersaglio Facile?

Victor Osimhen ha avuto una prestazione opaca, ma è giusto puntare il dito solo su di lui? L’attaccante nigeriano non è stato ben assistito dai suoi compagni, e la squadra nel suo insieme ha mostrato una mancanza di coesione.

Stesso voto insufficiente per Juan Jesus ed Elmas, mentre non vengono risparmiate critiche neanche a Kvaratskhelia, apparso sottotono. Nella prestazione opaca del Napoli, si salvano solo i neoentrati Raspadori e Politano, match winner che strappano la sufficienza.

Un giudizio severo quello di Sky, bocciare Osimhen, capocannoniere lo scorso anno, appare eccessivamente critico.

Perché Solo il Napoli?

Ciò che colpisce è la critica focalizzata sul Napoli. Sembra quasi che la squadra sia in lotta per la salvezza, piuttosto che per le posizioni di vertice. Eppure, non vediamo lo stesso tipo di critica rivolta a squadre come Milan, Juventus o Inter. Questo denota non solo una poca capacità di giudizio ma anche una visione sommaria della gara.