TOP-3 Scommesse sportive più popolari

I bookmaker online offrono ampie possibilità di scommessa. Gli scommettitori possono prevedere le prestazioni individuali dei giocatori, i punteggi, il risultato totale, i perdenti e molto altro. La varietà di scommesse sportive è semplicemente impressionante, perché i bookmaker cercano di soddisfare le esigenze di tutti gli scommettitori e di attirare più clienti. Tuttavia, secondo le statistiche fornite dalle scommesse sportive online, gli scommettitori tendono a fare previsioni sugli stessi risultati. Vediamo quindi quali sono i tipi di scommesse più comuni tra gli scommettitori online moderni.

I 3 tipi più comuni di pronostici

Angoli

Il corner è un tipo di servizio di palla effettuato dall’angolo del campo dal lato della squadra che attacca. Viene assegnato dall’arbitro nel caso in cui la palla superi la linea di porta dopo aver toccato un giocatore della squadra in difesa.

Innanzitutto, il calcio d’angolo è una prerogativa della squadra che attacca. Un rapporto ineguale di calci d’angolo battuti durante una partita può indicare un attacco attivo da parte di una squadra e una difesa affidabile da parte dell’altra.

Tenendo conto di queste informazioni, gli scommettitori possono selezionare le partite in cui la probabilità di calci d’angolo è superiore o inferiore alla media. In altre parole, ciò significa che una squadra attacca più attivamente e l’altra ha una difesa migliore.

I seguenti parametri influenzano il numero di calci d’angolo durante la partita:

– Le formazioni delle squadre;

– Il modo di giocare;

– Statistiche;

– condizioni meteorologiche.

Il totale medio di queste scommesse sportive per partita è di circa 10,5. Si tenga presente che i pronostici sui calci d’angolo richiedono una certa conoscenza, preparazione ed esperienza. Pertanto, il pronostico è spesso scelto da tifosi esperti.

Cartellini gialli

Fare previsioni sui cartellini gialli (YC) è una delle opzioni più comuni per le scommesse sportive. Nessuna partita di calcio può essere priva di infrazioni. I giocatori più accaniti dimostrano il loro carattere, che si traduce in sanzioni. Per i tifosi, questo porta ulteriori emozioni. Molti scommettitori decidono di guadagnare in queste situazioni.

I bookmaker offrono diverse opzioni per prevedere i cartellini gialli. Le scommesse più comuni che si trovano nelle linee dei bookmaker includono:

– Totale YC;

– Il club che segna più cartellini gialli a partita o a metà partita;

– le prestazioni individuali dei giocatori di calcio.

Oltre a questi punti, alcune scommesse sportive online offrono opzioni più specifiche. Queste includono pronostici sul numero di YC sul totale asiatico, sul momento esatto in cui si prenderà il primo YC, ecc.

Chi segna per primo

Questa strategia nel calcio consiste nel pronosticare quale delle due squadre segnerà per prima. In alternativa, è possibile pronosticare l’ora esatta del primo gol. Le opzioni più comuni per queste scommesse sportive:

– pronosticare la squadra che apre le marcature nell’incontro;

– scommettere su un gol nel primo tempo;

– pronosticare i gol per intervalli.

Come altre strategie, anche le scommesse sulla squadra che segna il primo gol in una partita hanno caratteristiche proprie a cui gli scommettitori dovrebbero prestare attenzione quando selezionano tornei, squadre e partite. I punti principali che possono aiutare lo scommettitore sono:

– motivazione del torneo

– stile di gioco

– opzioni di rotazione

– statistiche sui gol della squadra.

I suddetti tipi di scommesse sono offerti da tutte le scommesse sportive online. Altre scommesse sportive popolari includono totali, handicap, punteggi, prestazioni individuali, ecc. La cosa principale da tenere a mente prima di fare pronostici è una statistica accurata. Gli scommettitori hanno più possibilità di vincere e di prevedere correttamente alcuni risultati se sono a conoscenza delle notizie attuali, dello stato e della forma fisica delle squadre. In questo modo, vengono effettuate scommesse fondate, potenzialmente più fruttuose perché basate sui fatti. Inoltre, ricordate di analizzare le quote dei bookmaker per ogni tipo di scommessa. Questo aiuterà a fare pronostici più redditizi.