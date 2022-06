Dovreste usare le scommesse da casinò online automatiche?

Piazzare scommesse automaticamente è una funzione disponibile su molti siti di gioco d’azzardo. Questa funzione viene solitamente trascurata o fraintesa dagli aspiranti giocatori d’azzardo, quindi abbiamo deciso di dedicare un articolo alla sua spiegazione. Oggi analizzeremo tutti gli aspetti delle scommesse da casinò online automatiche, compresi lo scopo, i vantaggi e gli svantaggi.

Cosa sono le scommesse automatiche?

Le puntate scommesse da casinò online automatiche sono una funzione disponibile in molti giochi, anche se sono molto diffuse soprattutto nelle slot machine. Come suggerisce il nome, questa funzione consente di piazzare scommesse senza dover cliccare manualmente sul pulsante ogni volta. In combinazione con la funzione Salta animazioni, aiuta a ottenere i risultati delle scommesse molto più velocemente.

Perché usarle?

Sono molti gli scenari in cui si può trarre vantaggio dall’uso di questa funzione. Ad esempio, nel caso in cui sappiate con certezza che giocherete un numero significativo di giri con la stessa puntata. In questo modo potrete sedervi e guardare la slot machine girare invece di farlo manualmente ogni volta.

Un altro caso in cui la funzione delle puntate di scommesse da casinò online automatiche può essere utile è quando si sta facendo il grinding per i progressi della fedeltà. La maggior parte dei casinò premia i giocatori che raggiungono somme specifiche di fondi totali scommessi, e per guadagnare livelli significativi, dovrete macinare molto. Fare tonnellate di piccole scommesse in modo automatico è un ottimo modo per farlo. Tuttavia, assicuratevi di piazzare scommesse idonee controllando le condizioni del bonus.

Come attivare le scommesse automatiche?

Il modo di attivare questa funzione è individuale per ogni gioco. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, sarà presente un pulsante Auto che parla da solo. Per iniziare a piazzare scommesse automatiche, dovrete prima configurare la vostra scommessa. Scegliete la somma che desiderate scommettere automaticamente e il numero di linee di pagamento, nel caso in cui stiate giocando alle slot. Con altri giochi, le impostazioni variano molto, quindi assicuratevi di controllare le istruzioni. Quindi, premete il pulsante Auto e godetevi il giro automatico delle slot. Per disattivare la funzione, basta cliccare nuovamente sullo stesso pulsante.

Vantaggi dell’utilizzo della funzione

Il vantaggio più significativo della funzione di gioco automatico è la quantità di tempo e fatica che consente di risparmiare. Se usata correttamente, renderà la vostra esperienza di gioco molto più confortevole. Invece di dover essere pronti a cliccare il pulsante di rotazione ogni cinque secondi, potrete rilassarvi e godervi il gioco. Per il resto, non ha alcun effetto sul risultato, poiché è la stessa scommessa che fareste manualmente.

Un altro vantaggio delle scommesse da casinò online automatiche riguarda i progressi della fedeltà di cui abbiamo parlato sopra. Per i giochi con valori RTP elevati, il vantaggio è ancora maggiore. RTP sta per Return-To-Player (ritorno al giocatore), che è l’opposto del margine della casa. A lungo termine, potrebbe avere un effetto sui risultati, quindi è importante tenerlo presente per il gioco selezionato per il Gioco automatico. I giocatori esperti la utilizzano nei giochi con valori di RTP superiori al 98%.

Svantaggi dell’utilizzo della funzione

L’unico inconveniente dell’utilizzo del Gioco Automatico è che dovete comunque controllare il gioco, nel caso in cui vogliate interromperlo a un certo punto. Tuttavia, se siete disposti a spendere i fondi del vostro saldo per i progressi della fedeltà, guardare il gioco non è nemmeno necessario. Si noti inoltre che nelle slot che prevedono giri bonus o che implicano la necessità di prendere decisioni, la funzione Auto-Play li eseguirà per voi.

Se la vostra intenzione è quella di fare una corsa redditizia, assicuratevi di non lasciare il gioco incustodito. In questo caso, potreste dimenticarvi di tornarci e vedervi sottrarre i fondi. È importante ricordare che alcuni giochi hanno una versione avanzata di questa funzione che consente di personalizzare la corsa automatica. Ad esempio, potreste impostare dei limiti che non siete disposti a superare.