I 5 Migliori Metodi Bancari per Depositare i Fondi per i Giochi di Casino dal Vivo

L’intrattenimento dal vivo implica la presenza di un croupier umano che guida il gioco e comunica con i giocatori. Egli crea l’atmosfera degli stabilimenti terrestri. Per questo motivo, i casino dal vivo sono preferiti da migliaia di giocatori che non hanno l’emozione dei casinò offline. Tuttavia, se volete provare i giochi con croupier dal vivo, tenete presente che in questo intrattenimento sono accettate solo scommesse con denaro reale. Vediamo quindi i metodi bancari più comuni e convenienti che i casinò online accettano per ricaricare i conti di gioco.

TOP-5 Opzioni bancarie per effettuare pagamenti

Carte bancarie

Tutti i tipi di carte sono classici per i siti di gioco d’azzardo online. Sono accettate sia le carte di credito che quelle di debito. I casinò con copertura mondiale supportano le carte internazionali dei sistemi di pagamento Visa e MasterCard. I siti di gioco d’azzardo regionali orientati su determinati mercati offrono più metodi di pagamento oltre ai sistemi internazionali. Ad esempio, American Express è supportata dai casinò statunitensi, PayTM è accettato nei casinò indiani, ecc. Di solito, le carte bancarie sono accettate solo per i depositi. Non è possibile prelevare denaro con questo metodo.

Portafogli elettronici

Si tratta di un’opzione di pagamento molto diffusa per investire denaro nei conti dei casino dal vivo. Questa soluzione viene utilizzata su qualsiasi risorsa online, compresi i siti di gioco d’azzardo. Oggi esiste un’ampia scelta di portafogli elettronici. Di solito i casinò collaborano con fornitori di sistemi di pagamento (PSP) come Skrill, Neteller e PayPal. Altri portafogli elettronici sono disponibili in diverse regioni. Pertanto, la varietà di portafogli elettronici è grande a seconda del mercato in cui opera un casinò. I portafogli elettronici sono accettati sia per i depositi che per i prelievi.

Crypto

Si tratta di un nuovo metodo per trasferire denaro da e verso i casinò. La criptovaluta ha guadagnato un’incredibile popolarità negli ultimi anni ed è diventata un metodo popolare per i pagamenti elettronici. Sempre più giocatori d’azzardo vogliono utilizzare i fondi criptati per depositare i loro bankroll e giocare al casino dal vivo. Pertanto, le amministrazioni dei casinò tendono a personalizzare i loro siti web per l’elaborazione delle criptovalute per soddisfare le richieste dei giocatori moderni.

Un numero crescente di casinò inizia ad accettare diversi tipi di altcoin. Le più popolari includono:

– Bitcoin;

– Litecoin;

– Ethereum;

– Dogecoin;

– Tether.

Inoltre, è possibile trovare casinò di criptovalute in cui si accettano solo criptovalute per i pagamenti. È possibile creare conti in criptovalute ed evitare lo scambio di denaro.

I moderni sviluppatori di software personalizzano il loro software per gestire le criptovalute. Vengono quindi prodotti giochi in criptovaluta, in cui i giocatori possono utilizzare i fondi in criptovaluta per effettuare scommesse. Non c’è quindi da stupirsi se, nel giro di un paio d’anni, questo metodo di pagamento salirà in cima alla classifica.

Buoni

Ecco un altro modo per ricaricare il proprio conto per giocare ai giochi di casinò dal vivo. Questo metodo è valido solo per i depositi. Si tratta di una carta prepagata. Gli utenti acquistano prima carte per una determinata somma di denaro e poi utilizzano i fondi come desiderano. Gli esempi più popolari di tali PSP sono:

– NeoSurf;

– Paysafecard.

Gli utenti possono trovare altre opzioni regionali nei loro Paesi.

Trasferimento bancario

Questo metodo non è molto comune per investire fondi. Più frequentemente, viene utilizzato per ritirare le vincite. Tuttavia, alcuni casinò accettano questo sistema di pagamento per le ricariche.

Si noti che i casinò non applicano commissioni sulle transazioni di deposito e accreditano il denaro istantaneamente. Tuttavia, i PSP scelti stabiliscono le proprie tariffe e possono imporre commissioni sui trasferimenti di denaro. Pertanto, prima di trasferire denaro, è bene studiare le politiche.

I casinò moderni sono al passo con le ultime tendenze e cercano di soddisfare le richieste dei giocatori moderni. Offrono elenchi ramificati di metodi di deposito per garantire che ogni cliente scelga l’opzione più adatta. In questo modo, i giocatori possono scegliere un sistema di pagamento appropriato per rimpinguare il proprio bankroll e divertirsi con i giochi del casino dal vivo con croupier reali.