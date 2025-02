Taglialatela: “Napoli-Inter vale una stagione, Conte lotterà fino alla fine”

Giuseppe Taglialatela, ex portiere e dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, analizzando la sfida tra Napoli e Inter e il cammino della squadra di Antonio Conte in campionato.

Su Napoli-Inter e la corsa scudetto

“Napoli-Inter si prepara da sola, è una partita talmente importante che chiunque vorrebbe giocarla. Potrebbe valere una stagione e nessuno avrebbe immaginato un Napoli così in alto in questo periodo. Non mi aspettavo questo bellissimo Napoli”, ha dichiarato Taglialatela, sottolineando la crescita della squadra sotto la guida di Conte.

L’ex portiere ha poi elogiato il lavoro del tecnico: “Per come intende il calcio, Conte ci proverà fino alla fine per lo scudetto. Siamo contenti del campionato che sta facendo il Napoli, considerando che sta competendo contro squadre attrezzatissime.”

Secondo Taglialatela, la lotta per i primi posti è ancora apertissima: “Per i primi tre posti ci sono Inter, Napoli e Atalanta, ma anche le altre si stanno avvicinando. Ora la posta in palio è altissima per tutti, le partite saranno equilibrate al 100% e molto difficili. C’è una bellissima lotta al vertice, così come per la Champions e la salvezza, e questo dà spessore al nostro campionato.”

Sull’autogol di Rrahmani

Taglialatela ha poi analizzato il controverso autogol di Amir Rrahmani, attribuendo la responsabilità principalmente a Matteo Politano: “L’errore grave lo ha fatto Politano, non bisogna mai dare una palla centrale con la pressione addosso a Rrahmani, che poteva fare poco o nulla. Trent’anni fa il difensore avrebbe spazzato via, mentre oggi si cerca sempre di giocare la palla.”

Infine, un’osservazione su Alex Meret e la sua posizione nell’azione incriminata: “Non so perché Meret fosse così largo, avrebbe dovuto subito fare un passo verso il centro della porta non appena Politano ha battuto il fallo laterale. Mi dispiace per Politano, che è un grandissimo giocatore, ma ha fatto una leggerezza enorme mettendo in difficoltà sia Rrahmani che Meret.”

Un’analisi chiara, che mette in evidenza le dinamiche della squadra in vista di una sfida che potrebbe rappresentare un crocevia per la stagione del Napoli.