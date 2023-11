Sport Mediaset: Napoli, Esonero Garcia, Tudor Favorito per la Panchina

La sconfitta contro l’Empoli ha segnato la fine del rapporto tra Napoli e Garcia. Igor Tudor emerge come principale candidato per la panchina azzurra.

Notizie calcio Napoli – La sconfitta casalinga del Napoli contro l’Empoli sembra aver segnato un punto di non ritorno per il rapporto tra il tecnico francese Rudi Garcia e il club partenopeo. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando con urgenza il sostituto di Garcia, sperando in dimissioni che sembrano improbabili. L’esonero appare quindi la soluzione più probabile, con la pausa per le Nazionali che potrebbe offrire l’occasione ideale per l’ingresso di un nuovo allenatore.

Il Futuro della Panchina del Napoli

Il tentativo di De Laurentiis di dare una scossa alla squadra, presentandosi a Castel Volturno, non ha portato i risultati sperati. Con l’obiettivo Antonio Conte ormai sfumato, il presidente sembra orientato verso la figura di un traghettatore, in attesa di una scelta definitiva per la prossima stagione, che potrebbe vedere come protagonista Francesco Farioli del Nizza, considerato come un possibile “Sarri 2.0”.

Igor Tudor: Il Candidato Principale

Tra i candidati per la successione immediata, Igor Tudor sembra essere il favorito. Ex allenatore dell’Olympique Marsiglia e già nel mirino della società, Tudor si presenta come una scelta strategica, pronta ad assumere la guida tecnica pur sapendo che il suo incarico potrebbe essere di breve durata. Altri nomi in lizza includono Fabio Cannavaro, figura ben conosciuta nell’ambiente napoletano, e Walter Mazzarri, allenatore che ha già portato il Napoli nelle zone alte della classifica durante la gestione di De Laurentiis.

Le Decisioni Imminenti di De Laurentiis

Il presidente De Laurentiis si trova di fronte a una decisione cruciale, con l’obiettivo di riportare il Napoli nelle posizioni di vertice della Serie A e garantire un posto in Champions League. L’esonero di Garcia sembra ormai inevitabile, e Tudor appare al momento come la scelta più probabile per guidare la squadra in questa fase di transizione.

Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie e analisi riguardanti il Napoli, non dimenticate di seguire Napolipiu.com. Condividete questo articolo sui vostri social media e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!