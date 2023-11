VIDEO – Curva B protesta contro Garcia: la contestazione fuori dal Maradona

Dopo la sconfitta con l’Empoli, la Curva B del Napoli ha protestato contro l’allenatore Garcia all’uscita dello stadio Maradona.

Notizie calcio Napoli – La sconfitta interna per 1-0 contro l’Empoli rischia di essere fatale per Rudi Garcia sulla panchina del Napoli. I tifosi azzurri sono infuriati e al termine del match hanno duramente contestato l’allenatore francese.

In particolare la Curva B, come testimonia un video diventato virale sui social, ha inscenato una vibrante protesta all’uscita dello stadio Maradona, intonando cori contro Garcia. Una situazione che conferma come il tecnico abbia perso il sostegno dei supporters partenopei.

Garcia non ha mai pienamente convinto la piazza, complice l’eredità pesante di Spalletti. Le prestazioni altalenanti e i risultati negativi hanno aumentato il malcontento, esploso ieri con la contestazione fuori dallo stadio.

L’esonero a questo punto pare scontato. La Curva B con la sua dura presa di posizione ha di fatto chiuso l’esperienza di Garcia sulla panchina azzurra.