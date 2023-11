Alvino Rivela: De Laurentiis Ha un Solo allenatore in Mente

Il giornalista ha messo in luce il nome che, secondo lui, domina i pensieri di De Laurentiis per la successione sulla panchina azzurra. La situazione attuale, caratterizzata da incertezze e risultati non all’altezza delle aspettative, potrebbe portare a un cambiamento repentino. Secondo Alvino, “C’è un solo allenatore nella testa di Aurelio De Laurentiis, ed è Tudor”. Igor Tudor, l’ex tecnico del Marsiglia, emerge come il principale candidato per sostituire Garcia.

Tudor, con una solida esperienza in Italia, in particolare per il suo lavoro lodato al Verona, sembra essere il profilo ideale per rilanciare il Napoli. La sua capacità di dare una scossa alla squadra e di portare nuove idee tattiche potrebbe essere ciò di cui il Napoli ha bisogno in questo momento delicato. La decisione di De Laurentiis sarà cruciale per il futuro del club, e le parole di Alvino aggiungono un ulteriore elemento di interesse in una stagione già ricca di colpi di scena.