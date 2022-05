Spalletti manda un messaggio di mercato a De Laurentiis: “Parla poco, è un ragazzo dolcissimo”

Luciano Spalletti in conferenza stampa ha mandato un messaggio di mercato al patron De Laurentiis.

Luciano Spalletti durante al conferenza stampa alla vigilia si Spezia-Napoli, ha mandato un messaggio di mercato a De Laurentiis. il tecnico indirettamente ha chiesto la riconferma di David Ospina e ha blindato Koulibaly e Mertens.

Bellissime le parole ha speso Spalletti su Ospina. Il portiere ex Arsenal potrebbe lasciare la maglia azzurra, le trattative per il rinnovo si sono arenate, ma il tecnico ha fatto chiaramente capire che vuole ripartire proprio da Ospina. Il colombiano è finito nel mirino del Real Madrid di Carlo Ancelotti che si adoperò in prima persona per portarlo a Napoli.

“Ospina parla pochissimo, è un ragazzo dolcissimo, non ha mai bisogno di alzare la voce per aggiudicarsi l’attenzione della squadra”.

Il tecnico di Certaldo su Koulibaly si era esposto anche in passato, ritenendolo un giocatore imprescindibile, concetto che ha ribadito anche oggi:

“Sono convinto che anche la società sa bene l’importanza di Kalidou, si fa un un po’ il gioco delle parti, io spero che ci sarà la possibilità di trovare d’incontro. Kalidou non è uguale agli altri, per qualcuno bisogna usare un’attenzione differente. Ogni allenatore che ha Koulibaly non vorrebbe farne a meno, per me è incedibile, sono quel tipo di calciatori che sono sempre disponibili a dare una mano a tutti. Lui diventa forte e grosso in base alla necessità della partita, lo ripeto per me è incedibile. Un leader come lui si diventa negli anni quindi non è la stessa cosa di sostituirlo con un giovane. Lui ha respirato l’aria di questa città per tanti anni”.

Spalletti ha aperto anche alla permanenza di Mertens

“Perdere tanti giocatori non è facile, perché si perdono dei leader che si sono costruiti negli anni. Dal punto di vista tecnico la storia per Mertens, il suo contributo in questa stagione è stato importantissimo”.

Poi il messaggio diretto sul calciomercato:

“Avremo bisogno d’integrazioni di qualità in proporzioni alle eventuali partenze. Juventus, Inter e Milan vorranno vincere il campionato, ci vuole un po’ di qualità da mettere sul piatto per reggere botta a questi colossi. Bisogna essere bravi a trovare calciatori dello stesso livello di quelli che partiranno“.

Più chiaro di così? Adesso la palla passa a De Laurentiis che dovrà trovare la formula giusta per allestire una squadra capace di contendere lo scudetto all’asse Torino-Milano.